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Регион
1 августа, 07:31

Шесть человек стали жертвами лобового столкновения двух легковушек на трассе М-5

МВД: В Пензенской области в результате ДТП погибли 6 человек, среди них ребёнок

Обложка © Telegram / Полиция Пензенской области

Обложка © Telegram / Полиция Пензенской области

На трассе М-5 в Мокшанском районе Пензенской области столкновение двух иномарок привело к гибели шести человек, среди погибших есть ребёнок, один участник аварии госпитализирован. Об этом рассказали в МВД по региону и показали кадры с места трагедии. Полиции предстоит установить виновника смертельного ДТП.

ДТП. Фото © Telegram / Полиция Пензенской области

ДТП. Фото © Telegram / Полиция Пензенской области

ДТП. Фото © Telegram / Полиция Пензенской области

ДТП. Фото © Telegram / Полиция Пензенской области

ДТП. Фото © Telegram / Полиция Пензенской области

ДТП. Фото © Telegram / Полиция Пензенской области

«1 августа 2025 года, в 5 часов утра, на 571 км. Федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», в границах Мокшанского района Пензенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомобиля марки «Datsun ON-DO» и автомобиля марки «Chevrolet Epica», — уточнили в ведомстве.

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Ранее в Тюмени 38-летний пьяный мужчина ночью угнал грузовик «Шахман» с одного из предприятий на улице Московский тракт и протаранил девять автомобилей. Местный житель когда-то работал на этом заводе, но был уволен.

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Татьяна Миссуми
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