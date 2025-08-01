Шесть человек стали жертвами лобового столкновения двух легковушек на трассе М-5
МВД: В Пензенской области в результате ДТП погибли 6 человек, среди них ребёнок
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На трассе М-5 в Мокшанском районе Пензенской области столкновение двух иномарок привело к гибели шести человек, среди погибших есть ребёнок, один участник аварии госпитализирован. Об этом рассказали в МВД по региону и показали кадры с места трагедии. Полиции предстоит установить виновника смертельного ДТП.
«1 августа 2025 года, в 5 часов утра, на 571 км. Федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», в границах Мокшанского района Пензенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: автомобиля марки «Datsun ON-DO» и автомобиля марки «Chevrolet Epica», — уточнили в ведомстве.
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