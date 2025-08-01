На МКАД образовалась пробка в километр из-за массового ДТП
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На 24-м километре внутренней стороны МКАД произошла крупная авария с участием нескольких транспортных средств. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы.
Инцидент случился в районе съезда номер 25, где сейчас задействованы все необходимые экстренные службы города. Специалисты оперативно оценивают ситуацию и принимают меры для обеспечения безопасности и восстановления движения. Подробности массовой аварии, а также сведения о возможных пострадавших выясняются.
«Движение в районе ДТП затруднено на 1 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации.
Ранее в Тюмени уволенный с работы мужчина под наркотиками решил угнать грузовик с предприятия, устроив массовое ДТП. Он завёл машину, выбил на ней ворота и вырвался на улицы города. В итоге было повреждено автомобилей, один из которых был придавлен выбитыми дверьми.