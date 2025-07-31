Российские врачи вернули девушке лицо, пробитое трубой во время ДТП

В Приморье медики совершили настоящее чудо, восстановив лицо девушки после серьёзного ДТП. 20-летняя пациентка получила тяжелейшие увечья: металлическая труба забора прошла прямо сквозь её шею и частично разрушила лицо. Врачам пришлось буквально собирать девушке осколки костей и восстанавливать утраченную анатомию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Приморья.

«Мы аккуратно собрали нижнюю челюсть, провели остеосинтез титановыми пластинами и зафиксировали подъязычную кость в правильном анатомическом положении. Также выполнили вторичную хирургическую обработку ран с замещением имеющихся дефектов, что было очень непросто - работать пришлось в условиях выраженного воспаления», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Романчук.

Медики использовали специальные титановые конструкции, что позволило восстановить структуру черепа и лицевых тканей пациентки. Сейчас девушка вновь способна самостоятельно питаться и говорить, радуется жизни и выражает огромную благодарность медикам.

Авария произошла в городе Лесозаводск. Водителю машины сильно травмировал нижнюю челюсть. Ему также провели операцию по восстановлению сломанной кости и даже пришили обратно язык. Теперь оба пациента чувствуют себя значительно лучше и готовятся вернуться домой.