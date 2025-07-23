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23 июля, 12:10

Увеличили в шесть раз: Подмосковные врачи спасли 7-летнюю девочку с крошечным мочевым пузырём

Врачи Центра Рошаля спасли 7-летнюю девочку с редкой патологией мочевого пузыря

Обложка © Минздрав Московской области

Обложка © Минздрав Московской области

Врачи в Подмосковье успешно провели операцию семилетней девочке с врождённым дефектом спинного мозга, который привёл к аномально малому размеру мочевого пузыря (30 мл). Из-за этого ребёнок страдал от недержания и не мог посещать школу. После вмешательства в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля орган удалось привести к нормальным размерам, рассказали в пресс-службе Минздрава.

«Мы столкнулись с уникальным случаем поражения нервных окончаний, из-за которых мочевой пузырь находился в постоянном спазме. Мы провели операцию, в ходе которой ввели ботулотоксин в 40 точек стенки мочевого пузыря. Это позволило расслабить мышцы и нормализовать процесс наполнения органа», — рассказал заведующий отделением урологии и андрологии Фёдор Напольников.

Результат превзошёл все ожидания: уже через неделю после вмешательства объём мочевого пузыря увеличился до нормальных 180 мл. Несмотря на необходимость реабилитации, девочка уже чувствует себя полностью здоровой и готова вернуться к учёбе.

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Ранее подмосковные врачи спасли восьмилетнего мальчика, который полгода проходил с пластиковым колпачком в лёгких, что привело к развитию осложнений. Ребёнок случайно вдохнул пластиковый колпачок от ручки, но не стал рассказывать родителям.

Полина Никифорова
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