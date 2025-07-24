Заново собрали: На Урале врачи провели уникальную операцию по реконструкции черепа бойца СВО
Уральские врачи восстановили почти полностью разрушенный череп бойца СВО
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В Свердловской области врачи чудом спасли бойца СВО, который едва не погиб под артиллерийским обстрелом. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, большая часть черепа была разрушена.
В Свердловской области хирурги собрали череп раненого бойца СВО. Видео © Пресс-служба Минздрава Свердловской области
«Капитан едва не погиб в зоне СВО при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — говорится в сообщении.
Специалисты изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину с помощью 3D-моделирования. Она точно соответствовала объёму и контуру разрушенного участка черепа. Операция прошла успешно, состояние военнослужащего стабилизировалось.
Ранее сообщалось, что участник СВО из Пензы спас военнослужащего после ДТП под Богучаром. Он бросился первым помогать водителю, которого зажало между кабинами грузовиков. До прибытия экстренной службы боец оказывал первую медицинскую помощь.