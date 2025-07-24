Заново собрали: На Урале врачи провели уникальную операцию по реконструкции черепа бойца СВО

В Свердловской области врачи чудом спасли бойца СВО, который едва не погиб под артиллерийским обстрелом. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, большая часть черепа была разрушена.

В Свердловской области хирурги собрали череп раненого бойца СВО. Видео © Пресс-служба Минздрава Свердловской области

«Капитан едва не погиб в зоне СВО при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — говорится в сообщении.

Специалисты изготовили индивидуальную танталово-титановую пластину с помощью 3D-моделирования. Она точно соответствовала объёму и контуру разрушенного участка черепа. Операция прошла успешно, состояние военнослужащего стабилизировалось.