Переживший ранение боец СВО спас военнослужащего, которого зажало грузовиками после ДТП

Участник спецоперации из Пензы Андрей Ракушин спас военнослужащего после ДТП под Богучаром. Об этом Life.ru рассказали в Народном фронте.

В июне представители Народного фронта из Пензы направлялись в Запорожье с гуманитарным грузом, когда стали свидетелями аварии. Андрей Ракушин первым бросился помогать водителю, зажатому между кабинами грузовиков.

Участник СВО из Пензы спас военнослужащего после ДТП. Видео © Народный фронт

Он разбил лобовое стекло, привёл бойца в сознание и оказывал ему помощь до прибытия экстренных служб. Ракушин сделал перевязку и наложил жгут, но при попытке вскрыть дверь получил травмы. Позже в больнице, куда он обратился для обработки раны, Андрей встретил спасённого — того готовили к операции, прогнозы врачи давали оптимистичные.

Как отметили в Народном фронте, старший лейтенант Ракушин, бывший командир батареи «Град» и ветеран сирийской кампании, не раз проявлял себя в критических ситуациях. После тяжёлого ранения в зоне СВО он занимается гуманитарными миссиями, доставил помощь бойцам более 20 раз и координирует акцию «Всё для Победы».