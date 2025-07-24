Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от атаки двух украинских дронов
Ростех: Бронежилет Оберег спас бойца от двойной атаки двух украинских дронов
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Бронежилет «Оберег. Про», разработанный специалистами «Ростеха», защитил российского военнослужащего в зоне спецоперации от атаки двух украинских беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.
Инцидент, как сообщается, произошёл во время снабженческой миссии. Боец находился в автомобиле «Нива», по которому был нанесён двойной удар дронами. В результате атаки были повреждены крыша и двигатель машины, однако военнослужащий выжил и получил лишь лёгкие ранения рук.
«За счёт большой площади защиты он «поймал» особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего», — уточнили в «Ростехе».
Военный рассказал, что первый дрон атаковал автомобиль с правой стороны, попав в капот. Его напарник, находившийся за рулем, успел выбраться, но дверь со стороны рассказчика заблокировало взрывом, и ему пришлось ее выбивать. В этот критический момент приземлился второй беспилотник, ударив в крышу машины.
В госкорпорации подчеркнули, что основной угрозой для военнослужащих до сих пор остаются именно осколочные ранения. Поэтому особое внимание при производстве амуниции уделяется не только пулестойкости, но и противоосколочной защите.
А ранее Life.ru сообщал, что благодаря стараниям специалистов «Ростеха» боевой потенциал противотанкового комплекса «Корнет» был увеличен вчетверо. Это позволяет эффективно поражать цели, для которых применение мощной штатной ракеты оказалось бы чрезмерным.