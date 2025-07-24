Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от атаки двух украинских дронов

Бронежилет «Оберег. Про», разработанный специалистами «Ростеха», защитил российского военнослужащего в зоне спецоперации от атаки двух украинских беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Инцидент, как сообщается, произошёл во время снабженческой миссии. Боец находился в автомобиле «Нива», по которому был нанесён двойной удар дронами. В результате атаки были повреждены крыша и двигатель машины, однако военнослужащий выжил и получил лишь лёгкие ранения рук.

«За счёт большой площади защиты он «поймал» особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего», — уточнили в «Ростехе».

Военный рассказал, что первый дрон атаковал автомобиль с правой стороны, попав в капот. Его напарник, находившийся за рулем, успел выбраться, но дверь со стороны рассказчика заблокировало взрывом, и ему пришлось ее выбивать. В этот критический момент приземлился второй беспилотник, ударив в крышу машины.

В госкорпорации подчеркнули, что основной угрозой для военнослужащих до сих пор остаются именно осколочные ранения. Поэтому особое внимание при производстве амуниции уделяется не только пулестойкости, но и противоосколочной защите.