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24 июля, 07:46

Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от атаки двух украинских дронов

Ростех: Бронежилет Оберег спас бойца от двойной атаки двух украинских дронов

Обложка © Telegram / «Ростех»

Обложка © Telegram / «Ростех»

Бронежилет «Оберег. Про», разработанный специалистами «Ростеха», защитил российского военнослужащего в зоне спецоперации от атаки двух украинских беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Инцидент, как сообщается, произошёл во время снабженческой миссии. Боец находился в автомобиле «Нива», по которому был нанесён двойной удар дронами. В результате атаки были повреждены крыша и двигатель машины, однако военнослужащий выжил и получил лишь лёгкие ранения рук.

«За счёт большой площади защиты он «поймал» особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего», — уточнили в «Ростехе».

Военный рассказал, что первый дрон атаковал автомобиль с правой стороны, попав в капот. Его напарник, находившийся за рулем, успел выбраться, но дверь со стороны рассказчика заблокировало взрывом, и ему пришлось ее выбивать. В этот критический момент приземлился второй беспилотник, ударив в крышу машины.

В госкорпорации подчеркнули, что основной угрозой для военнослужащих до сих пор остаются именно осколочные ранения. Поэтому особое внимание при производстве амуниции уделяется не только пулестойкости, но и противоосколочной защите.

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А ранее Life.ru сообщал, что благодаря стараниям специалистов «Ростеха» боевой потенциал противотанкового комплекса «Корнет» был увеличен вчетверо. Это позволяет эффективно поражать цели, для которых применение мощной штатной ракеты оказалось бы чрезмерным.

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Мария Любицкая
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