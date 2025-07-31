Пьяный тюменец угнал грузовик с предприятия, с которого его уволили, и устроил массовое ДТП

В Тюмени 38-летний пьяный мужчина ночью угнал грузовик «Шахман» с одного из предприятий на улице Московский тракт и протаранил девять автомобилей. Местный житель ранее работал на этом заводе, но был уволен. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

В Тюмени мужчина угнал грузовик с предприятия, с которого его уволили. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

Изначально водитель завёл транспорт, проезжая по территории предприятия задел одну из машин и вынес грузовиком ворота, которые упали на стоящий рядом автомобиль. Кроме того, мужчина смог проехать на грузовике несколько кварталов. В итоге угонщик въехал в забор и ворота одной из организаций и побил 7 автомобилей, припаркованных вдоль улицы.

«По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения, он госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.