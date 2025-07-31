В Екатеринбурге автомобиль разорвало пополам в серьёзном ДТП
ДТП в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева — Сакко и Ванцетти произошло серьёзное ДТП, в результате которого один из автомобилей был разорван пополам. На месте происшествия работают автоинспекторы, сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ.
По предварительным данным, один из водителей выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной столкновения. В настоящее время устанавливается количество пострадавших и личности участников аварии.
Ранее под Ростовом четыре человека стали жертвами серьёзного ДТП с горевшим грузовиком. Авария произошла на трассе М-4. В результате ДТП погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё шесть были доставлены в больницу.