В Екатеринбурге автомобиль разорвало пополам в серьёзном ДТП

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева — Сакко и Ванцетти произошло серьёзное ДТП, в результате которого один из автомобилей был разорван пополам. На месте происшествия работают автоинспекторы, сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ.

По предварительным данным, один из водителей выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной столкновения. В настоящее время устанавливается количество пострадавших и личности участников аварии.