Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с горевшим грузовиком под Ростовом

Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Ростовской области. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё шесть доставлены в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекции России.

На трассе М-4 в Ростовской области в ДТП пострадало 6 человек и 4 погибло. Видео © Telegram / Voindv | Воиндв

«В результате ДТП на месте погибли четырe человека: водитель грузового автомобиля, а также водитель с двумя пассажирами, включая несовершеннолетнего, одного из легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, трагедия произошла после того, как водитель грузовика «Мерседес Актрос» врезался в барьерное ограждение, опрокинулся и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся сразу с тремя автомобилями: «Пежо Боксер», «Фольксвагеном Пассат» и «Ладой Веста». Жертвами стали водитель грузовика, а также водитель и два пассажира «Фольксвагена», в том числе подросток. Шестеро пострадавших — водитель «Пежо» и пятеро человек из «Лады Весты», среди которых двое детей — находятся в больнице города Шахты.