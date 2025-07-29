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29 июля, 06:20

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с горевшим грузовиком под Ростовом

Четыре человека погибли в аварии на трассе М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 в Ростовской области в ДТП пострадало 6 человек и 4 погибло. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция России

На трассе М-4 в Ростовской области в ДТП пострадало 6 человек и 4 погибло. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция России

Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Ростовской области. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё шесть доставлены в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекции России.

На трассе М-4 в Ростовской области в ДТП пострадало 6 человек и 4 погибло. Видео © Telegram / Voindv | Воиндв

«В результате ДТП на месте погибли четырe человека: водитель грузового автомобиля, а также водитель с двумя пассажирами, включая несовершеннолетнего, одного из легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, трагедия произошла после того, как водитель грузовика «Мерседес Актрос» врезался в барьерное ограждение, опрокинулся и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся сразу с тремя автомобилями: «Пежо Боксер», «Фольксвагеном Пассат» и «Ладой Веста». Жертвами стали водитель грузовика, а также водитель и два пассажира «Фольксвагена», в том числе подросток. Шестеро пострадавших — водитель «Пежо» и пятеро человек из «Лады Весты», среди которых двое детей — находятся в больнице города Шахты.

На трассе Симферополь — Евпатория произошли три ДТП с участием 15 автомобилей
На трассе Симферополь — Евпатория произошли три ДТП с участием 15 автомобилей

Серия тяжёлых ДТП прокатилась по югу и западу страны. Ранее в Калининградской области в посёлке Тишино лоб в лоб столкнулись две легковушки — два человека погибли, трое с многочисленными травмами были госпитализированы. Спасатели МЧС выезжали на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из искорёженных машин.

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Милена Скрипальщикова
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