Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с горевшим грузовиком под Ростовом
Четыре человека погибли в аварии на трассе М-4 в Ростовской области
На трассе М-4 в Ростовской области в ДТП пострадало 6 человек и 4 погибло. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция России
Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Ростовской области. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё шесть доставлены в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекции России.
На трассе М-4 в Ростовской области в ДТП пострадало 6 человек и 4 погибло. Видео © Telegram / Voindv | Воиндв
«В результате ДТП на месте погибли четырe человека: водитель грузового автомобиля, а также водитель с двумя пассажирами, включая несовершеннолетнего, одного из легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, трагедия произошла после того, как водитель грузовика «Мерседес Актрос» врезался в барьерное ограждение, опрокинулся и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся сразу с тремя автомобилями: «Пежо Боксер», «Фольксвагеном Пассат» и «Ладой Веста». Жертвами стали водитель грузовика, а также водитель и два пассажира «Фольксвагена», в том числе подросток. Шестеро пострадавших — водитель «Пежо» и пятеро человек из «Лады Весты», среди которых двое детей — находятся в больнице города Шахты.
Серия тяжёлых ДТП прокатилась по югу и западу страны. Ранее в Калининградской области в посёлке Тишино лоб в лоб столкнулись две легковушки — два человека погибли, трое с многочисленными травмами были госпитализированы. Спасатели МЧС выезжали на место аварии, чтобы извлечь пострадавших из искорёженных машин.