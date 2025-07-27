Два человека погибли и трое пострадали в лобовом ДТП под Калининградом

Два человека погибли и ещё трое получили многочисленные травмы в лобовом ДТП с двумя легковыми машинами в Калининградской области. Смертельная авария произошла в посёлке Тишино Багратионовского округа, сообщает ГУ МЧС по региону.

На место происшествия выезжали 11 спасателей, которые задействовали три спецмашины. Сотрудникам МЧС удалось вытащить пострадавших из искорёженных машин. Людей с травмами разной степени тяжести передали медикам скорой помощи.











«В результате происшествия погибло два человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания психологической помощи на месте работает психолог МЧС России», — уточнили в региональном управлении.