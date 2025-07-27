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Регион
27 июля, 20:32

Два человека погибли и трое пострадали в лобовом ДТП под Калининградом

Последствия ДТП в Калининградской области. Обложка © Telegram / МЧС Калининградской области

Последствия ДТП в Калининградской области. Обложка © Telegram / МЧС Калининградской области

Два человека погибли и ещё трое получили многочисленные травмы в лобовом ДТП с двумя легковыми машинами в Калининградской области. Смертельная авария произошла в посёлке Тишино Багратионовского округа, сообщает ГУ МЧС по региону.

На место происшествия выезжали 11 спасателей, которые задействовали три спецмашины. Сотрудникам МЧС удалось вытащить пострадавших из искорёженных машин. Людей с травмами разной степени тяжести передали медикам скорой помощи.

  • ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
    ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
  • ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
    ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
  • ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
    ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
  • ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
    ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
  • ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области
    ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области

ДТП в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области

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«В результате происшествия погибло два человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания психологической помощи на месте работает психолог МЧС России»,уточнили в региональном управлении.

В деталях смертельного ДТП разбираются автоинспекторы, которым предстоит выяснить, кто стал виновником аварии.

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Лия Мурадьян
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