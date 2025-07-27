Пенсионер на внедорожнике выскочил на встречку под Смоленском и угробил трёх человек
В Смоленской области 3 человека погибли в результате столкновения двух машин
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Смоленской области
В Смоленской области 67-летний мужчина за рулём иномарки выскочил на встречную полосу во время движения по трассе, где столкнулся с другой легковушкой. Водитель и два пассажира последней машины скончались на месте. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, водитель 1958 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Santa Fe, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Kia Cerato под управлением водителя 1965 года рождения», — сказано в тексте. Сам виновник ДТП и пассажир его автомобиля госпитализированы с травмами.
Ранее сообщалось, что в Солецком округе Новгородской области эвакуатор насмерть сбил четырёхлетнего мальчика. Авария произошла днём 26 июля на федеральной автодороге Р-56 Великий Новгород — Псков. Ребёнок находился вместе с родителями. В момент ДТП он перебегал трассу.