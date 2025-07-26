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Регион
26 июля, 12:59

В ДТП с маршруткой в Тюменской области пострадали 5 человек

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Госавтоинспеция Тюменской области (Анжела Борисова)

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Госавтоинспеция Тюменской области (Анжела Борисова)

Сегодня утром на 366-м километре автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло столкновение рейсового автобуса «Форд» с автомобилем «Тойота». По предварительным данным, 57-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу после заноса транспортного средства, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В результате ДТП пострадали пять человек. В легковом автомобиле травмы получили сам водитель и 52-летняя пассажирка. В автобусе, следовавшем по маршруту «Уват—Туртас» с двумя пассажирами на борту, пострадали 63-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 23 и 36 лет.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, движение на данном участке временно ограничивали. Точные обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками госавтоинспекции.

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Вчера вечером стало известно о серьёзной аварии в Тамбове: водитель легкового автомобиля на огромной скорости врезался в группу людей на зебре. В этот момент горел разрешающий для пешеходов сигнал светофора. Позже стало известно, что пострадали трое человек.

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Юрий Лысенко
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