В ДТП с маршруткой в Тюменской области пострадали 5 человек

Сегодня утром на 366-м километре автодороги Тюмень—Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло столкновение рейсового автобуса «Форд» с автомобилем «Тойота». По предварительным данным, 57-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу после заноса транспортного средства, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В результате ДТП пострадали пять человек. В легковом автомобиле травмы получили сам водитель и 52-летняя пассажирка. В автобусе, следовавшем по маршруту «Уват—Туртас» с двумя пассажирами на борту, пострадали 63-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 23 и 36 лет.