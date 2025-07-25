Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 01:07

Депутат Рады погиб в ДТП, протаранив на «Харлее» трактор

Депутат Рады от партии Голос Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области

Ярослав Рущишин. Обложка © X / Верховна Рада України

Ярослав Рущишин. Обложка © X / Верховна Рада України

Львовский бизнесмен и народный депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в ДТП. Об этом сообщили близкие парламентария украинскому изданию «Твоє місто».

Как известно украинскому агентству Gal-info, инцидент произошёл вечером 24 июля на трассе возле села Бабухов Рогатинской городской общины Ивано-Франковской области. Рущишин управлял мотоциклом Harley-Davidson и потерял управления, в результате чего столкнулся с трактором. От полученных травм он скончался в больнице.

Рущишин стал народным депутатом в июле 2019 года, представляя округ Львова и входя в состав фракции «Голос». В период с 2019 по 2021 год он возглавлял Львовскую областную организацию партии. Депутату было 57 лет.

Убитый в Киеве полковник СБУ оказался связан с подрывом «Северного потока»
Убитый в Киеве полковник СБУ оказался связан с подрывом «Северного потока»

Ранее в возрасте 48 лет умер депутат Верховной рады Сергей Швец. Он стал широко известен после того, как экс-президент Порошенко* назвал его пьяной мордой.

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar