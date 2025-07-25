Депутат Рады погиб в ДТП, протаранив на «Харлее» трактор

Львовский бизнесмен и народный депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в ДТП. Об этом сообщили близкие парламентария украинскому изданию «Твоє місто».

Как известно украинскому агентству Gal-info, инцидент произошёл вечером 24 июля на трассе возле села Бабухов Рогатинской городской общины Ивано-Франковской области. Рущишин управлял мотоциклом Harley-Davidson и потерял управления, в результате чего столкнулся с трактором. От полученных травм он скончался в больнице.

Рущишин стал народным депутатом в июле 2019 года, представляя округ Львова и входя в состав фракции «Голос». В период с 2019 по 2021 год он возглавлял Львовскую областную организацию партии. Депутату было 57 лет.

Ранее в возрасте 48 лет умер депутат Верховной рады Сергей Швец. Он стал широко известен после того, как экс-президент Порошенко* назвал его пьяной мордой.