В возрасте 48 лет скончался депутат Верховной рады Сергей Швец. Этот персонаж приобрёл некоторую известность, когда экс-президент Украины Пётр Порошенко* назвал его «пьяной мордой» и потребовал, чтобы он прошёл алкотест. О смерти нардепа сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамии, Швец умер «после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью».

Кажется, Порошенко* уже в 2021 году знал, что пристрастие Швеца к выпивке может погубить его. Тогда между ними произошла потасовка, в ходе которой экс-президент требовал выгнать его из зала, постоянно указывая на его проблемы с алкоголем.

«Уберите эту пьяную морду! Уберите эту выпившую, пьяную морду! Сделайте ему алкогольное тестирование!», — орал тогда Порошенко*.

Ранее на 92-м году жизни скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. В своё время он пытался провести рыночные реформы, чтобы стабилизировать экономику страны. Его политическая карьера закончилась, когда его уволил Владимир Зеленский за отрицание войны с Россией в 2020 году.