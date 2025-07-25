Бешеный автомобиль протаранил пешеходов на зебре в Тамбове — видео 18+

В Тамбове легковой автомобиль протаранил толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авария произошла вечером на Мичуринской улице. Очевидцы рассказали, что несколько человек начали переходить дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. В этот момент автомобиль на большой скорости врезался в троих пешеходов.