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25 июля, 20:25

Бешеный автомобиль протаранил пешеходов на зебре в Тамбове — видео 18+

SHOT: В Тамбове водитель на большой скорости сбил пешеходов на зебре

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Тамбове легковой автомобиль протаранил толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авария произошла вечером на Мичуринской улице. Очевидцы рассказали, что несколько человек начали переходить дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. В этот момент автомобиль на большой скорости врезался в троих пешеходов.

По предварительным данным, в результате ДТП одна девушка погибла, несколько человек пострадали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Никита Никонов
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