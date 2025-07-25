Бешеный автомобиль протаранил пешеходов на зебре в Тамбове — видео 18+
SHOT: В Тамбове водитель на большой скорости сбил пешеходов на зебре
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В Тамбове легковой автомобиль протаранил толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, авария произошла вечером на Мичуринской улице. Очевидцы рассказали, что несколько человек начали переходить дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. В этот момент автомобиль на большой скорости врезался в троих пешеходов.
По предварительным данным, в результате ДТП одна девушка погибла, несколько человек пострадали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.