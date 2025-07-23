Минивэн протаранил фуру под Ульяновском, погибли три человека
Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области
Кадры с места смертельного ДТП. Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Ульяновской области»
В Ульяновской области три человека погибли, пятеро пострадали при столкновении минивэна со стоящим грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ночь на среду, около 2:30 по московскому времени, на подъезде к Ульяновску со стороны автодороги М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным УМВД, водитель минивэна Hyundai H-1 совершил столкновение с прицепом стоящего грузовика КамАЗ.
«В результате ДТП три пассажира (мужчины) погибли на месте происшествия, пять пассажиров (двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний — девочка 2017 года рождения) доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Точные причины столкновения пока не называются. Известно, что авария произошла в Тереньгульском районе.
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