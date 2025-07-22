Состояние одного пострадавшего в ДТП с вахтовиками в Якутии крайне тяжёлое

По данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), один из пострадавших в результате аварии вахтового автобуса в Нерюнгринском районе находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Состояние другого пациента — стабильно тяжёлое.