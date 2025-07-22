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22 июля, 03:04

Состояние одного пострадавшего в ДТП с вахтовиками в Якутии крайне тяжёлое

Следователи на месте ДТП. Обложка © Telegram / Следком Якутии

Следователи на месте ДТП. Обложка © Telegram / Следком Якутии

По данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), один из пострадавших в результате аварии вахтового автобуса в Нерюнгринском районе находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Состояние другого пациента — стабильно тяжёлое.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в Нерюнгринской центральной районной больнице.

Появилось видео страшной гибели 13 человек при падении автобуса в 25-метровую пропасть в Якутии
Появилось видео страшной гибели 13 человек при падении автобуса в 25-метровую пропасть в Якутии

Напомним, что трагическое ДТП произошло на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский», где автобус съехал с обрыва. По данным МЧС республики, в результате аварии погибли 13 человек. Виновник происшествия был злостным нарушителем.

Артём Гапоненко
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