Состояние одного пострадавшего в ДТП с вахтовиками в Якутии крайне тяжёлое
Следователи на месте ДТП. Обложка © Telegram / Следком Якутии
По данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), один из пострадавших в результате аварии вахтового автобуса в Нерюнгринском районе находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Состояние другого пациента — стабильно тяжёлое.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в Нерюнгринской центральной районной больнице.
Напомним, что трагическое ДТП произошло на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский», где автобус съехал с обрыва. По данным МЧС республики, в результате аварии погибли 13 человек. Виновник происшествия был злостным нарушителем.