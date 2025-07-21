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21 июля, 08:08

Появилось видео страшной гибели 13 человек при падении автобуса в 25-метровую пропасть в Якутии

Камера сняла момент падения автобуса с обрыва в Якутии и гибели 13 вахтовиков

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

Момент страшного ДТП с автобусом в Якутии, в результате падения которого с обрыва погибли 13 вахтовиков, попал на камеру видеонаблюдения. Шокирующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Автобус срывается в пропасть в Якутии. Видео © Telegram / SHOT

Водитель автобуса НефАЗ допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство упало с высоты примерно 25 метров. По предварительной версии, он потерял управление. Изначально фигурировала информация о 15 погибших, но после проверки цифры были скорректированы. Сам виновник страшного тоже скончался на месте. По факту трагедии о Следственный комитет возбудил уголовное дело. В момент трагедии в салоне автобуса находились 33 пассажира, выжившие ранены, им оказывается помощь.

Виновник гибели 13 человек в упавшем с обрыва автобусе в Якутии был злостным нарушителем
Виновник гибели 13 человек в упавшем с обрыва автобусе в Якутии был злостным нарушителем
Андрей Бражников
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