Виновник гибели 13 человек в упавшем с обрыва автобусе в Якутии был злостным нарушителем

За рулём автобуса во время аварии в Якутии находился 29-летний Виталий Т., который, за последний год семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает SHOT.

Автобус срывается в пропасть. Видео © Telegram / SHOT

Молодой водитель имел водительский стаж около пяти лет. В момент трагедии в салоне автобуса находились 33 пассажира, среди которых были вахтовики. По предварительным данным, Виталий скончался на месте происшествия.