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21 июля, 06:21

Виновник гибели 13 человек в упавшем с обрыва автобусе в Якутии был злостным нарушителем

Водитель автобуса, сорвавшегося в пропасть в Якутии, за год семь раз нарушил ПДД

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

За рулём автобуса во время аварии в Якутии находился 29-летний Виталий Т., который, за последний год семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает SHOT.

Автобус срывается в пропасть. Видео © Telegram / SHOT

Молодой водитель имел водительский стаж около пяти лет. В момент трагедии в салоне автобуса находились 33 пассажира, среди которых были вахтовики. По предварительным данным, Виталий скончался на месте происшествия.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием вахтового автобуса в Якутии, в ходе которой погибли 13 человек, а ещё 20 получили травмы. Транспортное средство слетело с обрыва в ночь на 21 июля. Предварительная причина трагедии – водитель автобуса «НЕФАЗ 4208-34» не справился с управлением.

Владимир Озеров
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