Виновник гибели 13 человек в упавшем с обрыва автобусе в Якутии был злостным нарушителем
Водитель автобуса, сорвавшегося в пропасть в Якутии, за год семь раз нарушил ПДД
В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)
За рулём автобуса во время аварии в Якутии находился 29-летний Виталий Т., который, за последний год семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает SHOT.
Автобус срывается в пропасть. Видео © Telegram / SHOT
Молодой водитель имел водительский стаж около пяти лет. В момент трагедии в салоне автобуса находились 33 пассажира, среди которых были вахтовики. По предварительным данным, Виталий скончался на месте происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием вахтового автобуса в Якутии, в ходе которой погибли 13 человек, а ещё 20 получили травмы. Транспортное средство слетело с обрыва в ночь на 21 июля. Предварительная причина трагедии – водитель автобуса «НЕФАЗ 4208-34» не справился с управлением.