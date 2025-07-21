СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного дорожно-транспортного происшествия в Якутии, в результате которого погибли 13 человек и ещё 20 получили ранения. Инцидент произошел в ночь на 21 июля, когда вахтовый автомобиль съехал с обрыва.

По информации СК РФ по Республике Саха (Якутия), уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Согласно данным следствия, трагедия произошла на участке дороги на территории шахты в Нерюнгринском районе. 52-летний водитель автомобиля, перевозивший работников шахты, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось.