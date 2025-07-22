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22 июля, 07:24

Отважный водитель спас автобус с 33 российскими туристами от падения с моста в Турции

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, но избежал падения с моста

В турецком городе Серик около часа назад произошла авария с участием туристического автобуса, в котором 33 туриста из России ехали на загородную экскурсию. Об этом сообщает SHOT.

Последствия ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Транспортное средство занесло при въезде на мост. Чтобы избежать падения с высоты, водитель принял экстренное решение — направить автобус в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы движения.

Разбитый автобус. Фото © Telegram / SHOT

Разбитый автобус. Фото © Telegram / SHOT

В результате столкновения у автобуса серьезно повреждена передняя часть, выбиты стёкла, однако все пассажиры, как и водитель, остались целы и невредимы.

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Ранее в Якутии автобус, перевозивший вахтовиков, сорвался с 25-метрового обрыва. В результате ужасающего инцидента погибли 13 человек. В больницу были доставлены 20 пострадавших. При этом один из них сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии. Life.ru также выкладывал видео самой аварии.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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