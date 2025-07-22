Отважный водитель спас автобус с 33 российскими туристами от падения с моста в Турции

В турецком городе Серик около часа назад произошла авария с участием туристического автобуса, в котором 33 туриста из России ехали на загородную экскурсию. Об этом сообщает SHOT.

Последствия ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Транспортное средство занесло при въезде на мост. Чтобы избежать падения с высоты, водитель принял экстренное решение — направить автобус в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы движения.

Разбитый автобус. Фото © Telegram / SHOT