Отважный водитель спас автобус с 33 российскими туристами от падения с моста в Турции
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, но избежал падения с моста
В турецком городе Серик около часа назад произошла авария с участием туристического автобуса, в котором 33 туриста из России ехали на загородную экскурсию. Об этом сообщает SHOT.
Последствия ДТП. Видео © Telegram / SHOT
Транспортное средство занесло при въезде на мост. Чтобы избежать падения с высоты, водитель принял экстренное решение — направить автобус в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы движения.
Разбитый автобус. Фото © Telegram / SHOT
В результате столкновения у автобуса серьезно повреждена передняя часть, выбиты стёкла, однако все пассажиры, как и водитель, остались целы и невредимы.
Ранее в Якутии автобус, перевозивший вахтовиков, сорвался с 25-метрового обрыва. В результате ужасающего инцидента погибли 13 человек. В больницу были доставлены 20 пострадавших. При этом один из них сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии. Life.ru также выкладывал видео самой аварии.
Обложка © Telegram / SHOT