Зампредседателя правительства Забайкалья Гончаров попал в смертельное ДТП

Поздним вечером 21 июля на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе Забайкальского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. По данным SHOT, 44-летний чиновник, управлявший автомобилем Mercedes, столкнулся с Toyota Fielder.

В результате аварии сам вице-премьер получил травмы. В другой машине пострадали три человека, включая ребёнка. Одна из пассажирок Toyota скончалась в машине скорой помощи — медикам не удалось её спасти.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.