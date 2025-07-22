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22 июля, 04:24

Зампредседателя правительства Забайкалья Гончаров попал в смертельное ДТП

Алексей Гончаров. Обложка © 75.ru

Алексей Гончаров. Обложка © 75.ru

Поздним вечером 21 июля на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе Забайкальского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. По данным SHOT, 44-летний чиновник, управлявший автомобилем Mercedes, столкнулся с Toyota Fielder.

В результате аварии сам вице-премьер получил травмы. В другой машине пострадали три человека, включая ребёнка. Одна из пассажирок Toyota скончалась в машине скорой помощи — медикам не удалось её спасти.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал, как четырёхлетний мальчик случайно сбил сестру на отцовском автомобиле в деревне Старые Мураты в Чувашии. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Артём Гапоненко
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