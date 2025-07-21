В Чувашии четырёхлетний мальчик завёл отцовский автомобиль и сбил сестру

Четырёхлетний мальчик случайно сбил сестру на отцовском автомобиле в деревне Старые Мураты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

«Предварительно установлено, что сегодня около 12:10 в д. Старые Мураты, Комсомольского МО, 4-летний мальчик с помощью ключа осуществил запуск автомобиля своего отца, после чего автомобиль тронулся с места, проехал несколько метров, совершил наезд на 2-летнюю сестру «водителя», а затем врезался в столб и остановился», — сказано в публикации.

Пострадавшей девочке оперативно оказали медицинскую помощь. Автомобиль после наезда на ребёнка врезался в столб и остановился. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, ход которой взяла под контроль районная прокуратура. Районный прокурор Александр Данилов лично приехал на место происшествия и провёл с юным шофёром воспитательную беседу.

Воспитательная беседа с нарушителем. Фото © Telegram / Прокуратура Чувашии