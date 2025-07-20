В Нижнем Новгороде пьяный водитель на каршеринге насмерть сбил пешехода
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В Нижнем Новгороде пьяный водитель за рулём арендованного в каршеринге автомобиля насмерть сбил пешехода. Трагическое происшествие запечатлели камеры дорожного видеонаблюдения, фрагмент опубликовала пресс-служба областной ГАИ.
Пьяный водитель сбил пешехода в Нижнем Новгороде. Видео © Управление Госавтоинспекции по Нижегородской области
На опубликованных кадрах видно выехавший на встречку через двойную сплошную кроссовер. Автомобиль пересекает три полосы и движется к тротуару, где перед этим разошлись два пешехода. Один из них замечает угрозу и пытается отбежать, но, видимо подумав, что водитель попытается удержать машину на проезжей части, бросается не в ту сторону и попадает под колёса. Второй пешеход не пострадал.
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