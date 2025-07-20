Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 18:53

В Нижнем Новгороде пьяный водитель на каршеринге насмерть сбил пешехода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

В Нижнем Новгороде пьяный водитель за рулём арендованного в каршеринге автомобиля насмерть сбил пешехода. Трагическое происшествие запечатлели камеры дорожного видеонаблюдения, фрагмент опубликовала пресс-служба областной ГАИ.

Пьяный водитель сбил пешехода в Нижнем Новгороде. Видео © Управление Госавтоинспекции по Нижегородской области

На опубликованных кадрах видно выехавший на встречку через двойную сплошную кроссовер. Автомобиль пересекает три полосы и движется к тротуару, где перед этим разошлись два пешехода. Один из них замечает угрозу и пытается отбежать, но, видимо подумав, что водитель попытается удержать машину на проезжей части, бросается не в ту сторону и попадает под колёса. Второй пешеход не пострадал.

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии под Евпаторией
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии под Евпаторией

Ранее Life.ru рассказывал о крупной аварии, которая произошла сегодня в Свердловской области. На трассе «Серов — Североуральск — Ивдель» столкнулись пять автомобилей, включая два грузовика. Движение по участку трассы временно ограничили. Количество пострадавших не озвучивалось.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • гибдд
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar