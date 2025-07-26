МВД: Число пострадавших в ДТП в Тамбове возросло до трёх человек

В Тамбове число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов увеличилось до трёх. Инцидент произошёл на улице Мичуринской, сообщил заместитель начальника управления ГИБДД Тамбовской области Сергей Обухов.

Число пострадавших в ДТП в Тамбове возросло до трёх человек. Видео © Telegram / УМВД России по Тамбовской области

По словам Обухова, 25 июля около 21:10 на выезде из Тамбова в направлении села Лысые Горы, на улице Мичуринской в районе дома № 234, водитель автомобиля «Калина», мужчина 2001 года рождения, проезжая пешеходный переход на красный свет, совершил наезд на четырёх пешеходов, начавших переход.

«В результате наезда на месте погибла женщина пешеход 1980 года рождения, ещё троих пешеходов доставили в лечебные учреждения. Среди них несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.