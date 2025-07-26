В МВД рассказали о жертвах страшного ДТП в Тамбове, где бешеная «калина» протаранила толпу пешеходов
МВД: В Тамбове в результате ДТП погиб один человек, пострадали трое
В результате ДТП на Мичуринской улице в Тамбове, где водитель протаранил толпу на пешеходном переходе, один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В Тамбове автомобиль сбил толпу на переходе. Видео © SHOT
По данным правоохранителей, водитель «Лады Калины» 2001 года рождения поехал на запрещающий сигнал светофора и сбил четырёх человек, переходивших дорогу. Одна из пострадавших — женщина 1980 года рождения — погибла на месте. Остальные получили различные травмы.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Тамбове легковой автомобиль протаранил толпу людей на пешеходном переходе. Появилось видео, на котором запечатлён момент страшного ДТП.
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