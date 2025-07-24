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24 июля, 15:33

Женщина на «Ауди» наехала на троих пешеходов на западе Москвы

ГАИ: Водитель иномарки сбил троих пешеходов на западе Москвы

В Москве водитель «Ауди» сбил троих людей, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП все три пешехода получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

Обстановка на месте ДТП. Видео © Telegram / На МКАДе ДТП МОСКВА

Инцидент произошёл на улице Герасима Курина на западе столицы. Сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Судя по кадрам с места ДТП, пострадавших госпитализировали санавиацией. По словам очевидцем, за рулём «Ауди» сидела женщина.

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Ранее три человека погибли в аварии в Ульяновской области. Водитель минивэна Hyundai H-1 совершил столкновение с прицепом стоящего грузовика КамАЗ. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Обложка © Life.ru

Полина Никифорова
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