Женщина на «Ауди» наехала на троих пешеходов на западе Москвы

В Москве водитель «Ауди» сбил троих людей, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП все три пешехода получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

Обстановка на месте ДТП. Видео © Telegram / На МКАДе ДТП МОСКВА

Инцидент произошёл на улице Герасима Курина на западе столицы. Сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Судя по кадрам с места ДТП, пострадавших госпитализировали санавиацией. По словам очевидцем, за рулём «Ауди» сидела женщина.