Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 18:14

На трассе Симферополь — Евпатория произошли три ДТП с участием 15 автомобилей

Обложка © Telegram/Прокуратура Республики Крым

Обложка © Telegram/Прокуратура Республики Крым

27 июля на трассе Симферополь — Евпатория произошла серия аварий с участием 15 автомобилей. В результате два человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым в Telegram.

Видимость на дороге ухудшилась из-за сильного задымления от пожара, охватившего 20 гектаров сухой растительности вдоль трассы. В соцсетях публикуют видео с места событий: на кадрах видно плотный дым и многокилометровую пробку. Прокуратура Крыма взяла ситуацию под контроль и выясняет обстоятельства аварий. МЧС продолжает тушить пожар, который мог стать одной из причин ДТП.

Движение на трассе затруднено. Водителей просят соблюдать осторожность и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

В ДТП с маршруткой в Тюменской области пострадали 5 человек
В ДТП с маршруткой в Тюменской области пострадали 5 человек

Ранее на трассе между Черноморским и Евпаторией произошло смертельное лобовое столкновение двух автомобилей. По данным крымского МВД, авария унесла жизни двух человек – взрослого и ребёнка. Ещё пятеро пострадавших с травмами разной тяжести госпитализированы.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar