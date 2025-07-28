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28 июля, 08:56

В Тюмени ищут автомобилиста, сбившего студента из Африки и скрывшегося с места ДТП

URA.ru: В Тюмени второй день ищут водителя, насмерть сбившего студента из Африки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водитель, совершивший наезд на африканского студента в Тюмени, всё еще не найден. С момента происшествия прошло двое суток, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

Авторы материала уточнили, что 26 июля в центре Тюмени, на улице Герцена, произошёл инцидент: водитель совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, и покинул место аварии. Студент из Африки был госпитализирован с тяжёлыми травмами, однако спасти его жизнь не удалось. Пациент скончался в больнице.

«Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

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А ранее Life.ru писал, что в ДТП с маршруткой в Тюменской области пострадали пять человек. 26 июля рейсовый автобус «Форд» столкнулся с автомобилем «Тойота». Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

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Дарья Нарыкова
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