В Тюмени ищут автомобилиста, сбившего студента из Африки и скрывшегося с места ДТП

Водитель, совершивший наезд на африканского студента в Тюмени, всё еще не найден. С момента происшествия прошло двое суток, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

Авторы материала уточнили, что 26 июля в центре Тюмени, на улице Герцена, произошёл инцидент: водитель совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, и покинул место аварии. Студент из Африки был госпитализирован с тяжёлыми травмами, однако спасти его жизнь не удалось. Пациент скончался в больнице.

«Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.