Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 06:36

Автобус влетел в пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Тулой, 30 человек пострадали

МВД Тульской области: 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 Дон

Обложка © Telegram / Полиция Тульской области

Обложка © Telegram / Полиция Тульской области

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области утром 5 августа пассажирский автобус маршрута Луганск–Москва врезался в опору пункта взимания платы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

  • Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
    Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
  • Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
    Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
  • Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
    Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
  • Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области
    Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области

Последствия столкновения автобуса с опорой в Тульской области. Фото © Telegram / Полиция Тульской области

1 / 4

По предварительным данным, в салоне находились 48 человек. Пострадали более 30, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет. В Госавтоинспекции уточнили, что возможной причиной аварии стал сильный туман.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области устанавливаются причины данного дорожно-транспортного происшествия и принимаются меры для устранения последствий аварии и оказания помощи пострадавшим», — сообщили в ведомстве.

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморье
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморье

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием автобуса близ населённого пункта Хлебино в Мордовии. Транспортное средство с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. Не менее 10 человек пострадало.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar