Автобус влетел в пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Тулой, 30 человек пострадали

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области утром 5 августа пассажирский автобус маршрута Луганск–Москва врезался в опору пункта взимания платы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.









По предварительным данным, в салоне находились 48 человек. Пострадали более 30, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет. В Госавтоинспекции уточнили, что возможной причиной аварии стал сильный туман.

«Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области устанавливаются причины данного дорожно-транспортного происшествия и принимаются меры для устранения последствий аварии и оказания помощи пострадавшим», — сообщили в ведомстве.