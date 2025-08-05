В Башкирии перевернулся автомобиль с женщиной и 6 детьми в салоне
В Башкирии женщина с шестью детьми попала в ДТП, трое детей доставлены в больницу. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана
В Башкирии мать и шестеро детей попали в ДТП по пути в соседнюю деревню. Женщина не справилась с управлением и автомобиль съехал в кювет. Троих детей увезли на осмотр в больницу, остальных передали родственникам. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Установлено, что женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню. На дороге с гравийной поверхностью потеряла управление и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл днём 5 августа на третьем километре дороги Сабашево — Акташ в Гафурийском районе. По пути автомобиль «лада гранта» съехал с дороги и перевернулся. В результате трое детей — в возрасте 2, 10 и 11 лет — были доставлены в больницу Стерлитамака, ещё троих передали родственникам. Полиция начала проверку. По предварительным данным, 32-летняя мать нарушила правила перевозки пассажиров и может быть оштрафована.
Ранее сегодня утром, 5 августа, серьёзное ДТП произошло и на трассе М-4 «Дон» в Тульской области: пассажирский автобус маршрута Луганск-Москва врезался в опору пункта взимания платы. В салоне находились 48 человек, более 30 получили травмы, включая четверых детей. По предварительной версии, причиной аварии мог стать сильный туман.