В Башкирии перевернулся автомобиль с женщиной и 6 детьми в салоне

В Башкирии мать и шестеро детей попали в ДТП по пути в соседнюю деревню. Женщина не справилась с управлением и автомобиль съехал в кювет. Троих детей увезли на осмотр в больницу, остальных передали родственникам. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Установлено, что женщина, посадив своих шестерых детей, поехала купаться в соседнюю деревню. На дороге с гравийной поверхностью потеряла управление и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.