Количество пострадавших при ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 16

Число пострадавших в аварии с участием туристического автобуса и грузового поезда на переезде в Лодейнопольском районе Ленобласти возросло до 16. Об этом сообщили в региональной администрации.

Число пострадавших после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти выросло до 16. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«7 человек находятся в тяжёлом состоянии. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. Вертолёты санавиации задействованы в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе. Туристический автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с товарным составом. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.