Разорвало пополам: В Ачинске водитель на скорости влетел в заправку, он погиб на месте

В Ачинске водитель без прав погиб после наезда на заправочную колонку. Обложка © Telegram / МВД 24
В Ачинске Красноярского края ночью произошло смертельное ДТП: 35-летний водитель «Хонды Торнео» врезался в заправочную колонку и погиб на месте. Об этом сообщило МВД региона.
«Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является самым аварийно-опасным манёвром, который чаще всего приводит к трагическим последствиям. Соблюдайте скоростной режим, не совершайте опасных манёвров, помните, что вас ждут дома!», — предупредили в ведомстве.
По предварительным данным, авария произошла в Южной промзоне. Автомобиль двигался со стороны Ачинска в сторону Назарово, когда водитель выехал на встречную полосу. Машину занесло, после чего она врезалась в заправочную колонку. От полученных травм 35-летний мужчина скончался до приезда скорой. Установлено, что он не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел водительских прав. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
