Игроки футбольного клуба Иртыш-2 попали в массовое ДТП в Омской области
Последствия аварии. Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области
Футбольный клуб «Иртыш-2» попал в серьёзное ДТП по пути на матч в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Последствия аварии. Видео © Telegram / Прокуратура Омской области
«Около 17.30 часов на 505-м км трассы «Омск — Тюмень — Ялуторовск» водитель автобуса, перевозивший футбольную команду из г. Тюмени, не выдержал дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем «БМВ», который в свою очередь въехал во впереди идущий грузовой автомобиль. Потеряв управление, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом», — сказано в публикации.
После этого произошло столкновение ещё с двумя грузовиками, а автобус вылетел в кювет. В прокуратуре уточнили, что 19-летний пассажир автобуса и водитель одного из грузовиков были госпитализированы с серьёзными травмами.
По данным Mash на Спорте, пострадавший молодой человек — игрок «Тюмени-2» Артемий Фёдоров. Его товарищи по команде отделались лёгкими травмами: ушибами, порезами и повреждениями глаз. Матч отменили.
