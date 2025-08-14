Чёрная река и полные бутылки: Тонны Coca-Cola оказались на трассе после эпичного ДТП

На трассе Киев–Одесса перевернулся грузовик с тоннами бутылок Coca-Cola. Теперь вся дорога стала липкой и сладкой, потому что часть содержимого чёрной рекой потекла по дороге, но часть груза всё же уцелела. О ДТП сообщила патрульная полиция Черкасской области Украины.

Взорванное колесо. Фото © Полиция Черкасской области Украины

Фото © Полиция Черкасской области Украины

Причиной аварии стал внезапный разрыв переднего левого колеса. Растерявшийся водитель не смог выровнять грузовик и с грохотом врезался в отбойник, после чего влетел ещё в одну фуру, пока по дороге ручьями текла сладкая газировка.