Смерть у пирамид: Появилось видео с рыданиями на месте страшного ДТП с 50 россиянами в Египте

Авария, которая случилась во время ночной поездки из Шарм-эш-Шейха в Каир, произошла по вине водителя, уснувшего за рулём. Транспорт вёз 50 российских туристов к пирамидам, сообщает Telegram-канал SHOT.

Водитель уснул за рулём автобуса с российскими туристами. Видео © SHOT

По словам туристов, водитель начал совершать странные, резкие манёвры на высокой скорости, виляя из стороны в сторону, что в итоге привело к опрокидыванию автобуса. В результате ДТП семь человек получили незначительные ушибы, а остальные были госпитализированы в больницу города Абу-Рудайс. На кадрах с места трагедии видно, как женщины рыдают в темноте у перевернувшегося автобуса.

Экскурсия была организована туроператором SUNMAR, выезд в Каир состоялся поздно вечером. Большинство пассажиров в момент аварии спали. Предварительно, водитель серьёзных травм не получил. В настоящее время российские туристы дают показания местной полиции, после чего им обещают предоставить трансфер в отели. Пострадавшие же, находящиеся в больнице, жалуются на отсутствие необходимых средств гигиены, таких как салфетки.