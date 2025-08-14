Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 09:03

Смерть у пирамид: Появилось видео с рыданиями на месте страшного ДТП с 50 россиянами в Египте

SHOT: В смертельном ДТП с 50 россиянами в Египте виноват уснувший водитель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Авария, которая случилась во время ночной поездки из Шарм-эш-Шейха в Каир, произошла по вине водителя, уснувшего за рулём. Транспорт вёз 50 российских туристов к пирамидам, сообщает Telegram-канал SHOT.

Водитель уснул за рулём автобуса с российскими туристами. Видео © SHOT

По словам туристов, водитель начал совершать странные, резкие манёвры на высокой скорости, виляя из стороны в сторону, что в итоге привело к опрокидыванию автобуса. В результате ДТП семь человек получили незначительные ушибы, а остальные были госпитализированы в больницу города Абу-Рудайс. На кадрах с места трагедии видно, как женщины рыдают в темноте у перевернувшегося автобуса.

Экскурсия была организована туроператором SUNMAR, выезд в Каир состоялся поздно вечером. Большинство пассажиров в момент аварии спали. Предварительно, водитель серьёзных травм не получил. В настоящее время российские туристы дают показания местной полиции, после чего им обещают предоставить трансфер в отели. Пострадавшие же, находящиеся в больнице, жалуются на отсутствие необходимых средств гигиены, таких как салфетки.

В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием туристического автобуса
В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием туристического автобуса

Напомним, что об аварии стало известно 14 августа, ДТП унесло жизни одной пассажирки. Женщина скончалась от полученных травм. Сейчас представители посольства России находятся на связи с туроператором Coral Travel, местными властями и страховой компанией.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Египет
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar