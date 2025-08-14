Смерть у пирамид: Появилось видео с рыданиями на месте страшного ДТП с 50 россиянами в Египте
SHOT: В смертельном ДТП с 50 россиянами в Египте виноват уснувший водитель
Авария, которая случилась во время ночной поездки из Шарм-эш-Шейха в Каир, произошла по вине водителя, уснувшего за рулём. Транспорт вёз 50 российских туристов к пирамидам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Водитель уснул за рулём автобуса с российскими туристами. Видео © SHOT
По словам туристов, водитель начал совершать странные, резкие манёвры на высокой скорости, виляя из стороны в сторону, что в итоге привело к опрокидыванию автобуса. В результате ДТП семь человек получили незначительные ушибы, а остальные были госпитализированы в больницу города Абу-Рудайс. На кадрах с места трагедии видно, как женщины рыдают в темноте у перевернувшегося автобуса.
Экскурсия была организована туроператором SUNMAR, выезд в Каир состоялся поздно вечером. Большинство пассажиров в момент аварии спали. Предварительно, водитель серьёзных травм не получил. В настоящее время российские туристы дают показания местной полиции, после чего им обещают предоставить трансфер в отели. Пострадавшие же, находящиеся в больнице, жалуются на отсутствие необходимых средств гигиены, таких как салфетки.
Напомним, что об аварии стало известно 14 августа, ДТП унесло жизни одной пассажирки. Женщина скончалась от полученных травм. Сейчас представители посольства России находятся на связи с туроператором Coral Travel, местными властями и страховой компанией.