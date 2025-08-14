Встреча Путина и Трампа
14 августа, 08:35

Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Российская туристка погибла в ДТП с участием автобуса на из Шарм-эш-Шейха в Каир, инцидент произошёл ночью 14 августа. Об этом сообщило посольство РФ.

«Одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», — говорится в сообщении дипломатов.

Там добавили, что находятся на связи с туроператором Coral Travel, местными властями и страховой компанией.

А ранее россияне, отдыхающие в Турции, Египте и на Мальдивах, начали массово жаловаться на аллергию. Местные специалисты объясняют покраснение и зуд на коже реакцией на морскую воду.

    avatar