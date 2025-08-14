Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Российская туристка погибла в ДТП с участием автобуса на из Шарм-эш-Шейха в Каир, инцидент произошёл ночью 14 августа. Об этом сообщило посольство РФ.

«Одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», — говорится в сообщении дипломатов.

Там добавили, что находятся на связи с туроператором Coral Travel, местными властями и страховой компанией.