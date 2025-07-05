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5 июля, 09:31

Вид на стройку вместо моря: Российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте

SHOT: Российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте

Российские туристы заселились в недостроенный отель в Египте. Вместо ожидаемого вида на море, они увидели пейзажи стройки. Недельный тур обошёлся путешественникам в 185 тысяч рублей на двоих, сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиян заселили в недостроенный отель в Египте. Видео © Telegram / SHOT

Постояльцы отеля Sunrise Alora Aqua Park Resort пытаются переселиться в другие номера. Однако свободных вариантов нет. Их не предупредили о том, что отель находится в процессе реновации. Рабочие начинают шуметь с восьми утра и продолжают до вечера.

Россиян перестали кормить опасными арбузами в популярном египетском отеле
Россиян перестали кормить опасными арбузами в популярном египетском отеле

Сотрудники предлагают только ждать, пока кто-то выселится из номеров с нормальным видом. Стройка приводит к пыли, которая покрывает всю территорию, включая шезлонги у бассейна. Ещё одно неудобство связано с неработающим лифтом. Туристы вынуждены подниматься на верхние этажи пешком.

Ранее Life.ru сообщал о массовом отравлении российских туристов в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе. Пострадавшие ощутили симптомы сразу после употребления местного разливного пива, которое подали в центральном баре отеля.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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