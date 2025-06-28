Грязные стаканы и подозрительный вкус: В Египте российские туристы отравились пивом в отеле

Десятки российских туристов, отдыхавших в отеле Albatros Sharm Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе, столкнулись с массовым отравлением после употребления местного разливного пива. Пострадавшие пожаловались на характерные симптомы, проявившиеся сразу после употребления напитка, который им подали в центральном баре отеля.

Со слов отдыхающих, которые приводит SHOT, пенное там наливали в плохо помытые стаканы. Уже после одного выпитого бокала многие почувствовали признаки отравления и вынуждены были провести двое суток, восстанавливая работу кишечника и воздерживаясь от алкоголя.

Пиво, которое наливали в египетском отеле. Фото © Telegram / SHOT

Недовольство отдыхающих вызвал и вкус пива Stella, которое, по их словам, больше напоминало смесь лимонада и кваса. Некоторые туристы выразили подозрения, что им намеренно подавали некачественный напиток, чтобы вынудить их покупать алкоголь в магазине при отеле, где бутылка пенного стоит четыре доллара. Пока неизвестно, как отреагировала администрация отеля на жалобы постояльцев.