Наглые испанские слизни превратили родник в Подмосковье в рассадник инфекций

Москвич отравился после того, как выпил воды из родникового источника в Сергиевом Посаде. Молодой человек вместе с девушкой набрал ключевой воды неподалёку от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не подозревая об опасности. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, рядом с источником обитали испанские слизни.

Слизни оккупировали источник. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Вскоре после возвращения самочувствие 23-летнего Алексея резко ухудшилось. У него поднялась температура, начались тошнота и сильные боли. Медики диагностировали острую кишечную инфекцию. Позднее девушка Алексея, вернувшись к роднику за пробой воды, обнаружила ужасающую картину: всего в паре метров от источника кишели колонии испанских слизней.

Как пояснил биолог Михаил Воробьёв, эти инвазивные брюхоногие практически не имеют естественных врагов, что делает борьбу с ними крайне сложной. Эксперт предупреждает: слизни являются разносчиками опасных бактерий и яиц паразитов. Риск заражения, в том числе кишечной палочкой, существует не только при употреблении зараженной воды, но даже при контакте с надкушенными плодами, возле которых могли обитать эти вредители.