Наглые испанские слизни превратили родник в Подмосковье в рассадник инфекций
Москвич мог отравиться водой из родника в Подмосковье из-за испанских слизней
Москвич отравился после того, как выпил воды из родникового источника в Сергиевом Посаде. Молодой человек вместе с девушкой набрал ключевой воды неподалёку от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не подозревая об опасности. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, рядом с источником обитали испанские слизни.
Слизни оккупировали источник. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Вскоре после возвращения самочувствие 23-летнего Алексея резко ухудшилось. У него поднялась температура, начались тошнота и сильные боли. Медики диагностировали острую кишечную инфекцию. Позднее девушка Алексея, вернувшись к роднику за пробой воды, обнаружила ужасающую картину: всего в паре метров от источника кишели колонии испанских слизней.
Как пояснил биолог Михаил Воробьёв, эти инвазивные брюхоногие практически не имеют естественных врагов, что делает борьбу с ними крайне сложной. Эксперт предупреждает: слизни являются разносчиками опасных бактерий и яиц паразитов. Риск заражения, в том числе кишечной палочкой, существует не только при употреблении зараженной воды, но даже при контакте с надкушенными плодами, возле которых могли обитать эти вредители.
Ранее эксперт призвал убрать мусор с участка при борьбе с испанскими слизням. По его словам, эти животные отличаются каннибализмом и быстрым набором биомассы. Для человека прямой опасности они не представляют, так как не кусаются и не ядовиты. Однако после контакта с ними лучше помыть руки.
Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА