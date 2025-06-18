Наглые испанцы: Биолог рассказал, как спасти огород от нашествия заморских слизней

Защитить урожай от испанских слизней, которые появились в России, можно с помощью либо химических веществ, либо острого перца. Об этом рассказал в беседе с Life.ru биолог, агроном Михаил Воробьёв.

На днях в Москве стали замечать крупных и длинных слизней, которые вовсю закусывают растениями. Для людей они не представляют опасности, но могут серьёзно навредить сельскохозяйственным культурам, поскольку питаются обычно тем, что чаще всего выращивает у себя человек. Например, ягодами и овощами. Вместе с этим они не побрезгуют питаться и цветами, оставляя огромные дыры на листьях.

«Бороться с ними достаточно сложно, у них нет естественных врагов. Поэтому бороться сложно, можно использовать всевозможные химические препараты. Антислизни всевозможные, кислород какой-то, но то, что относится к пестицидам в группе моллюскоцидов, то есть химические вещества, которые уничтожают беспозвоночных всевозможных, как слизней», — ответил эксперт.

Что касается народных методов, таких как использование яичной скорлупы или древесной золы, их эффективность оказалась сомнительной: слизни беспрепятственно перемещались по золе, а скорлупы недостаточно для масштабной защиты. Молотый чёрный перец благодаря жгучему эффекту на слизистую оболочку вредителей показал частичную эффективность, отпугивая их от обработанных растений.

Для защиты особо ценных культур рекомендуется применять физические методы, включая ручной сбор слизней. В некоторых странах существуют специализированные службы, куда можно сдать собранных вредителей, что требует определённой выдержки. Таким образом, борьба с испанскими слизнями остаётся сложной задачей, требующей комбинации механических и химических подходов для сохранения урожая.