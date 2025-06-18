Защищаем грядки: Эколог рассказал, как позаботиться об урожае в самую холодную неделю лета

Практика показывает, что двузначные плюсовые среднесуточные температуры не представляют угрозы для растений. Но позаботиться об урожае в самую холодную летнюю неделю всё же необходимо. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«Волноваться, когда среднесуточная температура двузначная вообще не стоит. Бояться нужно похолодания, и любой дачник знает, когда он высаживал рассаду, порой были и даже минусовые температуры. И тогда все дачники бежали в теплицу со свечками, придумывали всякие биокомпосты, которые разогревают грядки, придумывали специальные укрытия, и рассада выжила. Поэтому сейчас, когда температура не минусовая, а плюсовая, тем более двузначная, вообще беспокоиться не о чем», — поделился специалист.

Однако по его словам, есть одно растение, о котором сейчас нужно позаботиться. Это перец, который при температуре меньше 10 градусов заболевает и просто перестаёт расти. Он может остаться зелёным и остановиться в своём росте. Тогда перец придётся долго опрыскивать и кормить азотом, поэтому его надо обязательно стараться укрыть под плёнку.

«14 градусов он не испугается. Рядом с ним, слева и справа, нужно подложить два больших балласта с водой. Они будут играть роль теплоаккумуляторов, запасут энергию. Этого вполне хватит для того, чтобы перцы не остановили свой рост», — уточнил собеседник Life.ru.

Огурцы же, по словам эколога, любят разницу между дневными и ночными температурами, она заставляет их плодоносить. Поэтому если огурцы в теплице, то они просто активнее начнут расти. Дневные 14 градусов в теплице вполне себе превратятся в 25 дневных. Ночные 10 градусов — в 12-13 градусов в теплице.

«Поэтому перцы и ещё раз перцы. Можно такую же штуку провернуть с баклажанами, но скорее всего ничего не будет. Современные сорта баклажанов прекрасно такую температуру переносят. Наступил вечер, пошли, набрали тёплой водички, всё полили тёплой водой, морковь укрыли, за перцами поухаживали, и спокойно идём смотреть сериал. Ничего страшного с растениями не произойдёт», — заключает эксперт.