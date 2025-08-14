39 российских туристов пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Египте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman
Более 40 человек пострадали в ночь с 13 на 14 августа на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром в результате аварии с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Из них 39 россиян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка», — рассказал египетский медицинский источник.
Посольство России в Египте подтвердило информацию о ДТП и уточнило, что пострадавшие были доставлены в больницу города Абу-Рудайса. Двое россиян до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время ночной поездки из Шарм-эш-Шейха в Каир водитель туристического автобуса уснул за рулём. Россияне ехали посмотреть пирамиды. В итоге транспорт начал вилять из стороны в сторону, а затем опрокинулся. Большинство пассажиров в этот момент спали. Известно, что одна российская туристка погибла.