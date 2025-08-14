39 российских туристов пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Египте

Более 40 человек пострадали в ночь с 13 на 14 августа на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром в результате аварии с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Из них 39 россиян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка», — рассказал египетский медицинский источник.

Посольство России в Египте подтвердило информацию о ДТП и уточнило, что пострадавшие были доставлены в больницу города Абу-Рудайса. Двое россиян до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.