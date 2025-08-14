Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 13:02

39 российских туристов пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Египте

Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте, среди них 39 россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Более 40 человек пострадали в ночь с 13 на 14 августа на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром в результате аварии с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Из них 39 россиян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка», — рассказал египетский медицинский источник.

Посольство России в Египте подтвердило информацию о ДТП и уточнило, что пострадавшие были доставлены в больницу города Абу-Рудайса. Двое россиян до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.

Пробил стекло и голову: Вице-Мисс Россия погибла в страшном ДТП с лосем
Пробил стекло и голову: Вице-Мисс Россия погибла в страшном ДТП с лосем

Ранее Life.ru рассказывал, что во время ночной поездки из Шарм-эш-Шейха в Каир водитель туристического автобуса уснул за рулём. Россияне ехали посмотреть пирамиды. В итоге транспорт начал вилять из стороны в сторону, а затем опрокинулся. Большинство пассажиров в этот момент спали. Известно, что одна российская туристка погибла.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Египет
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar