Стали известны причины ДТП с туристами в Сочи
Джип в Сочи опрокинулся из-за водителя, который не справился с управлением
В Сочи на горной дороге перевернулся джип с туристами. В числе пострадавших есть девочка, у которой диагностирована травма черепа. Об этом сообщил Kub Mash.
Инцидент произошёл вдоль речки Кудепсты возле села Красная Воля. Автомобиль, участвовавший в джипинг-туре, двигался на большой скорости. По словам очевидцев, водитель не смог вовремя затормозить, и «УАЗик» перевернулся.
Напомним, что ДТП произошло сегодня, 17 августа, в Сочи во время джипинг-тура перевернулся УАЗ «Патриот». Машина завалилась на бок на подъёме, и часть пассажиров выпала из салона. Автомобиль был полностью заполнен туристами, участвовавшими в экскурсии. Также было известно о пяти пострадавших, включая ребёнка.