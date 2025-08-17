Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 09:12

Стали известны причины ДТП с туристами в Сочи

Джип в Сочи опрокинулся из-за водителя, который не справился с управлением

В Сочи на горной дороге перевернулся джип с туристами. В числе пострадавших есть девочка, у которой диагностирована травма черепа. Об этом сообщил Kub Mash.

Инцидент произошёл вдоль речки Кудепсты возле села Красная Воля. Автомобиль, участвовавший в джипинг-туре, двигался на большой скорости. По словам очевидцев, водитель не смог вовремя затормозить, и «УАЗик» перевернулся.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 17 августа, в Сочи во время джипинг-тура перевернулся УАЗ «Патриот». Машина завалилась на бок на подъёме, и часть пассажиров выпала из салона. Автомобиль был полностью заполнен туристами, участвовавшими в экскурсии. Также было известно о пяти пострадавших, включая ребёнка.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • УАЗ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
