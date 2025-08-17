Стали известны причины ДТП с туристами в Сочи

В Сочи на горной дороге перевернулся джип с туристами. В числе пострадавших есть девочка, у которой диагностирована травма черепа. Об этом сообщил Kub Mash.

Джип в Сочи опрокинулся из-за водителя, который не справился с управлением. Фото © Telegram / Kub Mash

Инцидент произошёл вдоль речки Кудепсты возле села Красная Воля. Автомобиль, участвовавший в джипинг-туре, двигался на большой скорости. По словам очевидцев, водитель не смог вовремя затормозить, и «УАЗик» перевернулся.