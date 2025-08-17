Число пострадавших в ДТП в Сочи выросло до 5 человек, в их числе ребёнок
Прокуратура начала проверку ДТП в Сочи после опрокидывания экскурсионного УАЗа с туристами. На данный момент известно о пяти пострадавших, включая ребёнка. Об этом сообщило ведомство региона.
«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности организации туристической деятельности (джиппинга), в том числе в части соблюдения требований в сфере безопасности оказания услуг», — говорится в сообщении.
ДТП произошло в районе села Красная Воля. Автомобиль перевозил группу туристов и опрокинулся на горной дороге. Среди пострадавших — один несовершеннолетний.
Напомним, что сегодня, 17 августа, в Сочи во время джипинг-тура перевернулся УАЗ «Патриот». Машина завалилась на бок на подъёме, и часть пассажиров выпала из салона. Автомобиль был полностью заполнен туристами, участвовавшими в экскурсии.