Число пострадавших в ДТП в Сочи выросло до 5 человек, в их числе ребёнок

Прокуратура начала проверку ДТП в Сочи после опрокидывания экскурсионного УАЗа с туристами. На данный момент известно о пяти пострадавших, включая ребёнка. Об этом сообщило ведомство региона.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности организации туристической деятельности (джиппинга), в том числе в части соблюдения требований в сфере безопасности оказания услуг», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в районе села Красная Воля. Автомобиль перевозил группу туристов и опрокинулся на горной дороге. Среди пострадавших — один несовершеннолетний.