Тело нашли в луже крови: Россиянин загадочно погиб на фестивале Burning Man в Неваде
SHOT: 37-летний уроженец Омской области погиб на фестивале Burning Man в США
Вадим Круглов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_
На фестивале Burning Man в США загадочно погиб россиянин Вадим Круглов. Друзья считают, что 37-летнего уроженца Омска прямо во время фаер-шоу. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с живым Вадимом Кругловым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_
Мужчина приехал на фестиваль, чтобы представить свою инсталляцию. Во время песчаных бурь россиянин потерялся, и друзья начали искать его среди участников фестиваля. После традиционного сжигания чучела полиция сообщила о найденном в луже собственной крови трупе. Расследование осложняется отсутствием видеозаписей с места событий. Основная версия следствия — убийство. Родственники погибшего организуют сбор средств на перевозку тела в Россию.
Ранее в турецком лесу нашли тело россиянина с заклеенным скотчем ртом. На голове трупа был надет мешок. Рядом с погибшим находились личные вещи: чёрная сумка через плечо, мобильный телефон и транспортная карта Стамбула.