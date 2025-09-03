Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 13:07

Тело нашли в луже крови: Россиянин загадочно погиб на фестивале Burning Man в Неваде

SHOT: 37-летний уроженец Омской области погиб на фестивале Burning Man в США

Вадим Круглов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_

Вадим Круглов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_

На фестивале Burning Man в США загадочно погиб россиянин Вадим Круглов. Друзья считают, что 37-летнего уроженца Омска прямо во время фаер-шоу. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с живым Вадимом Кругловым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_

Мужчина приехал на фестиваль, чтобы представить свою инсталляцию. Во время песчаных бурь россиянин потерялся, и друзья начали искать его среди участников фестиваля. После традиционного сжигания чучела полиция сообщила о найденном в луже собственной крови трупе. Расследование осложняется отсутствием видеозаписей с места событий. Основная версия следствия — убийство. Родственники погибшего организуют сбор средств на перевозку тела в Россию.

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки, доносящейся из машины
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки, доносящейся из машины

Ранее в турецком лесу нашли тело россиянина с заклеенным скотчем ртом. На голове трупа был надет мешок. Рядом с погибшим находились личные вещи: чёрная сумка через плечо, мобильный телефон и транспортная карта Стамбула.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar