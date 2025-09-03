Тело нашли в луже крови: Россиянин загадочно погиб на фестивале Burning Man в Неваде

На фестивале Burning Man в США загадочно погиб россиянин Вадим Круглов. Друзья считают, что 37-летнего уроженца Омска прямо во время фаер-шоу. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с живым Вадимом Кругловым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_

Мужчина приехал на фестиваль, чтобы представить свою инсталляцию. Во время песчаных бурь россиянин потерялся, и друзья начали искать его среди участников фестиваля. После традиционного сжигания чучела полиция сообщила о найденном в луже собственной крови трупе. Расследование осложняется отсутствием видеозаписей с места событий. Основная версия следствия — убийство. Родственники погибшего организуют сбор средств на перевозку тела в Россию.