Россиянин убил соседа из-за громкой музыки, доносящейся из машины

В городе Губкин Белгородской области 39-летний мужчина набросился с ножом и металлическим прутом на соседа, который слишком громко включил музыку в своём автомобиле. Пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает региональный СК.

Как установило следствие, конфликт произошёл 15 июня текущего года, когда сосед обвиняемого ранним утром включил в машине музыку на всю катушку. Конфликты между мужчинами происходили постоянно из-за нарушения одним из них режима тишины. На этот раз подозреваемый пришёл в ярость и решил проучить соседа, жестоко избив его.

«Обвиняемый, взяв металлический прут и нож, пришёл на территорию домовладения потерпевшего и повалил лестницу, на которой в тот момент находился мужчина. После падения потерпевшего на землю обвиняемый нанёс ему не менее 4 ударов ножом в область туловища и не менее 3 ударов металлическим прутом в область головы, туловища, рук и ног», — уточнили в ведомстве.

Сейчас обвиняемый арестован, расследование уже завершено и судебные материалы переданы в суд для вынесения приговора.