Любовь зла: Россиянин сделал предложение девушке, которая чуть не убила его на дне рождения

Житель Москвы сделал предложение руки и сердца возлюбленной, которая ранила его ножом в шею. Инцидент произошёл год назад во время празднования дня рождения девушки, сообщает телеграм-канал Mash.

Конфликт на празднике, начавшийся с удара мужчины по девушке, закончился тем, что она нанесла ему серьёзное ранение, повлекшее госпитализацию. Виновнице, которой грозило до 10 лет, суд назначил в итоге два года условно. Пострадавший сам признал свою вину, заявив, что неправильно оценил ситуацию.

Вскоре после вынесения судебного решения пара возобновила отношения, и парень предложил любимой стать его женой. По состоянию на сегодняшний день, девушка пока не дала однозначного ответа.