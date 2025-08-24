Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 15:39

Любовь зла: Россиянин сделал предложение девушке, которая чуть не убила его на дне рождения

Mash: Москвич сделал предложение девушке, вонзившей ему нож в шею

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Khelashvili

Житель Москвы сделал предложение руки и сердца возлюбленной, которая ранила его ножом в шею. Инцидент произошёл год назад во время празднования дня рождения девушки, сообщает телеграм-канал Mash.

Конфликт на празднике, начавшийся с удара мужчины по девушке, закончился тем, что она нанесла ему серьёзное ранение, повлекшее госпитализацию. Виновнице, которой грозило до 10 лет, суд назначил в итоге два года условно. Пострадавший сам признал свою вину, заявив, что неправильно оценил ситуацию.

Вскоре после вынесения судебного решения пара возобновила отношения, и парень предложил любимой стать его женой. По состоянию на сегодняшний день, девушка пока не дала однозначного ответа.

Ранее в Екатеринбурге жениха арестовали за перекрытие дороги ради предложения руки и сердца. Мужчина решил сделать свой жест более запоминающимся. Задержанный ранее не имел проблем с законом, и призвал других граждан учитывать последствия подобных действий.

Полина Никифорова
