«Не срок, а жизненный урок»: Жениха из Екатеринбурга, перекрывшего дорогу, арестовали на 13 суток

В Екатеринбурге 21-летний Даниил Сененко был арестован на 13 суток за перекрытие дороги у Храма-на-Крови во время предложения своей девушке. Инцидент произошёл вечером 2 августа на улице Царской, где мужчина решил сделать свой жест более запоминающимся.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении Сененко возбудили административное дело по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях за организацию массового пребывания граждан в общественном месте, что повлекло за собой нарушение общественного порядка.

Горелых отметил, что задержанный ранее не имел проблем с законом, и призвал других граждан учитывать последствия подобных действий.

«Перефразируя шансоновскую песню, пусть этот случай послужит наглядным примером того, к каким последствиям могут привести свадебные или иные «шалости» в общественных местах. Ведь 13 суток – это не срок, а жизненный урок за шоу у Храма-на-Крови», — добавил он.